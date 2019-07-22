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شبابنا والعصامية

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

إن المتأمل في زماننا هذا يجد
الخلاف والفرق بشكل واسع وملحوظ
بين جيلٍ جميلٍ قد عشنَا في آواخره
ألا وهو جيل أجدادنا الذين عاصرناهم
وأخبرونا عن حياتهم اليومية
وعن كفاحاتهم وصبرهم على مرارة
زمانهم وتحملهم لظروف معيشتهم
ولم يُفلح منهم بحق وصدق إلا
من كان عصامي ويعمل بجد وإخلاص
لتوفير حياةٍ كريمة له ولبيته وعائلته
دون أن يَمل أو يَتعب أو يَكل
فما الحياة إلا مركب يتسحق منا السعي
لنركب الحياة بكل استقرار وهناء
فأما عن جيلنا الآن فتختنق العبارات
كما تختنق الدموع بوسط العيون
أأكتب عن قصة شاب طموح حصل على
أرقى وأعلى الشهادات ولم يحصل
على وظيفته التي تليق بكفاحه
أو أكتب عن شاب وصل عمره الخمسين
فلم يحصل على متطلبات الحياة
ومعه ٤ أطفال أو أكثر إما لصعوبة العيش فعلاً أو لتأخره عن تطوير نفسه وحياته والبحث من جديد لإغتنام
فرص الحياة الذهبية
فيا شباب هذا الجيل الجميل
أوصيكم بأن تكونوا عصاميين قولاً وفعلاً
وأن تكافحوا الحياة من جديد
كما كافحها آبائكم وأجدادكم من قبلكم
وتذكروا إن لم تجعلوا فترة شبابكم الذهبي هو نقطة تحوّلكم في الحياة
فستظلون طول أعماركم كما أنتم
وتذكروا أنه من كانت بداية شبابه محرقة وجادة جعل الله له حياة سعيدة ومستقرة يذوق طعمها الحلو كما
ذاق طعم مرارة الكفاح.

 

كتبه

محمد الهويشل

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