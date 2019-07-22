أهالي محافظة وادي الفرع يتذمرون من خدمات شركات الإتصالات الثلاث

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – عامر العمري – محافظة وادي الفرع: طالب بعض أهالي محافظة وادي الفرع بإعادة النظر في وضع شركات الاتصالات الثلاث المشغلة للاتصال والانترنت حيث إنها لا تقوم بدورها على أكمل وجه ولا تواكب رؤية سيدي ولي العهد بدورها إلتقت صحيفة الخليج الإلكترونية بعدد من المواطنين، حيث تحدث لصحيفة الخليج الالكترونية المواطن سليم العمري قائلا محافظة وادي الفرع تلك المحافظة مترامية الاطراف والذي يقطنها اكثر من 100 الف مواطن موزعون على قرى المحافظة وتعتبر قرية الفقير هي المركز الرئيسي للمحافظة وبه جميع الدوائر الحكومية بالاضافة انه اكثر القرى سكاناً على مستوى المحافظة الا ان المتتبع لأحوال شبكات الاتصالات بعموم المحافظة او بمركزها الرئيسي الفقير امر يدعوا للاستغراب حيث ان غالبية الشركات الكبرى لا تولي المحافظة اهتماماً بالشكل المطلوب من حيث تغطية الشبكات وعدد ابراجها وتقديمها لخدمات الانترنت.

ووصل المواطن سليم العمري حديث قائلاً ان غالبية القرى تفتقر الى تواجد تلك الشركات بشكل كامل او جزئي اما بقية القرى لا ترقى الخدمات بها بالشكل المطلوب خاصة خدمة الانترنت حيث ان اغلب هذه الشركات تقدم خدمات الجيل الثاني 2G او في اقصى حد 3G ونحن الان وللأسف على اعتاب الجيل الخامس كيف نستطيع مواكبة هذا التطور التقني الهائل بالمملكة ومن خلال وجود رؤية وطن 2030 للتحول الالكتروني في جميع الخدمات بهذا المستوى من شركات الاتصال امر اخر اكثر غرابة هل يعقل انه في حالة انقطاع الكهرباء عن المحافظة تنقطع معها وسائل الاتصالات خاصة شركتي موبايلي وزين لعدم وجود مكائن احتياطية.

وشاركه الحديث المواطن عبدالرحمن مرعي العمري قائلاً نطالب هيئة الاتصالات بالتدخل وحل مشكلة الاتصالات و الإنترنت بمحافظة وادي الفرع التي لم تواكب رؤية2030 سيدي ولي العهد حيث يعاني سكان مراكز وقرى المحافظة كثيراً من الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات الثلاث.