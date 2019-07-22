الإمارات: حريصون على حرية حركة الملاحة في الخليج العربي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إنّ الإمارات حريصة على حرية حركة الملاحة في الخليج العربي والشرق الأوسط، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضاف بن زايد: "نتعاون مع الدول الصديقة لضمان التدفق الآمن لإمدادات النفط إلى العالم، كما نتطلع لدور صيني فاعل في إقرار السلام بالشرق الأوسط والتصدي لمصادر التهديد".

وترأست رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم اجتماعا طارئا لبحث تطورات الناقلة المحتجزة لدى إيران، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ونصحت لندن السفن البريطانية بالبقاء خارج منطقة مضيق هرمز لفترة مؤقتة، بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحا للملاحة الدولية"، وأضاف: "نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة".