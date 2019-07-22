الأسد يطالب الفاتيكان بمساعدته لوقف دعم التنظيمات الإرهابية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الكاردينال بيتر تركسون رئيس المجلس الحبري لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة والوفد المرافق له اليوم، لمناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا والجهود السياسية وكيفية دعمها، حسب ما أفادت الحساب الرسمي للرئاسة السورية على "تويتر"

وتحدث الأسد خلال اللقاء عن الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الإرهابيون بحق المدنيين، انطلاقا من المناطق التي ما زالوا يتمركزون فيها خاصة إدلب، والدعم الذي ما زال يصل إلى التنظيمات الإرهابية من بعض الدول الاقليمية والغربية بغية استمرار جرائمهم.

وشدد الأسد خلال اللقاء على أنّ أهم ما يمكن فعله لمساعدة الشعب السوري، هو الضغط على الدول التي تدعم الإرهابيين وتسعى لإطالة أمد الحرب، وتفرض العقوبات على الشعب السوري لتغيير نهجها، والتوجه نحو تعزيز السلام والاستقرار عوضا عن ذلك.

وتسلّم الأسد رسالة خطية من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم، نقلها الكاردينال بيتر تركسون رئيس المجلس الحبري لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة، إذ أكد بابا الفاتيكان في رسالته للأسد مجددا، موقفه الداعم لاستعادة الاستقرار في سوريا ووقف معاناة الشعب السوري جراء الحرب وما خلَفته.