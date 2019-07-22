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إسطنبول تواصل "ترحيل السوريين"

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المهلة تنتهي في 20 اغسطس دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المهلة تنتهي في 20 اغسطس

قالت ولاية إسطنبول إن عملية إلقاء القبض وترحيل الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية مستمرة.

وأضافت الولاية، في بيان أنها أعطت "مهلة حتى تاريخ 20 أغسطس القادم للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير إسطنبول ويعيشون بها حتى يعودوا إلى محافظاتهم، والذين لا يعودون حتى نهاية المهلة المؤقتة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية".

كما طلبت الولاية من الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول أن يحملوا "وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي أضرار".

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ترامب يصف العلاقة مع تركيا بالجيدة جدا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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