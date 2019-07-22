مقتل 7 أشخاص جراء استهداف ريف حماة الشمالى من قبل إرهابيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل سبعة أشخاص بينهم طفلتان اليوم الاثنين، جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية ريف "حماة" الشمالى.
وذكرت وكالة الأنباء السورية - التى بثت النبأ - أن قذيفة صاروخية سقطت على سيارة فى قرية "ناعور جورين " بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل سبعة اشخاص بينهم طفلتان، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش السورى ردت على اعتداءات الإرهابيين حيث تمكنت من تدمير عدد من منصات إطلاق الصواريخ فى بلدتى : "الهبيط " و"كفرزيتا " وقتلت عددا منهم - لم تشر إليه -
يذكر أن أربعة أشخاص أصيببوا بجروح بينهم طفل - فى وقت سابق اليوم - جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية فى بلدة "السقيلبية " بريف حماة الشمالى، فى انتهاك جديد لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" .
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