شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن: مصر ستظل ركيزة استقرار المنطقة و ثورة يوليو غيرت الموازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد علي مارم باسم قيادة وشعب وحكومة الجمهورية اليمنية ، المصريين والحكومة المصرية بمناسبة حلول الذكرى السابعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة .

وقال السفير مارم ، إن هذه الثورة العظيمة غيرت كل الحسابات والموازين في المنطقه عندما وقفت بقوة وحزم الى جانب حركات التحرر عبر القارات وكان لها دورها الفاعل والمؤثر في بناء وتأسيس حركة عدم الانحياز ورفض ومناهضة الأحلاف العسكرية والسياسية المشبوهه، كما ووضعت النهاية لكل ماكانت تعاني منه الشعوب والجماهير العربيه من ظلم واضطهاد وجهل وتخلف ؛ مضيفا بان حلول هذه الذكرى جاء ليؤكد مجددا على هوية وانتماء شعب مصر العربي .

واضاف أن هذه المناسبة جاءت لتؤكد أن مصر ستظل كما عهدناها الركيزة الأساسية الاولى للأمن والاستقرار في المنطقه وانها وهي تستأنف دورها المحوري القومي والقيادي ستبقى وفية لالتزاماتها ومسؤولياتها التاريخية ازاء الامن القومي العربي والمصالح الاستراتيجية العليا للامة العربيه خاصة في هذه الظروف التي تشهد فيها منطقتنا العربية أوضاعا مضطربة عاصفةً وظروفا صعبة غير مسبوقه.

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ونوه الدكتور مارم إلى الدورالعربي والقومي العظيم الذي أسهمت به مصر العروبة في بلادنا حيث امتزجت الدماء اليمنية والمصرية معًا في الدفاع عن الثورة اليمنية ضد النظام الأمامي الكهنوتي والرجعي الذي اطل بقرونه الشيطانية من جديد ومساندة الشعب اليمني في التحرر من الاستعمار البريطاني البغيض .

وأشاد مارم بالعلاقات اليمنية المصرية في كل المجالات وبالموقف المبدئي الثابت لمصر العروبه الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحه متمنيا أن تعود هذه المناسبة الكريمه وقد تحقق لشعب مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مايصبو اليه من ازدهار وتقدم ورفعة وسؤدد.