شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب تايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مقاطعة تايوان جنوب شرقى الصين. وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصينى - فى بيان اليوم - أن الزلزال تم رصده الساعة الثانية عشرة وست دقائق ظهر اليوم بالتوقيت المحلى لبكين على عمق 30 كيلومترا قبالة سواحل محافظة (بينجتونج)، دون ورود أنباء حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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