قوات حفتر: الطائرة الحربية التي هبطت بتونس تابعة لنا

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365في بيان صادر عن قاعدة "الوطية" الجوية العسكرية:

- الطائرة كانت متوجهة إلى قاعدة الوطية (تابعة لحفتر على الحدود مع تونس)

- أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري جنوبي ليبيا

- الطيار اضطر للهبوط بعد تعرضه لخلل فني بأجهزة الملاحة الجوية ما أدى لانحراف مسار الطائرة



أعلنت قوات قائد جيش شرق ليبيا خليفة حفتر، الإثنين، أن الطائرة الحربية التي هبطت بشكل اضطراري جنوبي تونس، تابعة لها.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، صدر عن قاعدة "الوطية" الجوية العسكرية (تابعة لحفتر)، الواقعة على الحدود مع تونس.

وقال البيان إن "الطائرة من نوع 'إل- 39' التي هبطت على الطريق العام بولاية مدنين التونسية، تابعة لركن السلاح الجوي بالقيادة العامة".

وأضاف أن "الطائرة يقودها العقيد طيار فرج الصغير".

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وعن تفاصيل الحادثة، أوضح البيان أن "الطائرة أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري (جنوبي ليبيا)، واضطر الطيار للهبوط بعد تعرضه لخلل فني بأجهزة الملاحة الجوية، ما أدى لانحراف مسار الطائرة التي كانت متوجهة إلى قاعدة الوطية ".

وفي وقت سابق الاثنين، هبطت مقاتلة ليبية بشكل اضطراري في منطقة بمحافظة مدنين جنوبي تونس.



ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل ونحو 5 آلاف و500 جريح، حسب منظمة الصحة العالمية، دون أن تحقق تقدما كبيرا.



ومنذ الأسبوع الثاني للمعارك، دخلت الطائرات الحربية على خط المعاركـ حيث يستخدم الطرفان الغارات الجوية بشكل يومي.

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