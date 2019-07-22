مصر تعلن عن مناورة عسكرية مع أمريكا والإمارات بالبحر الأحمر

القاهرة/ الخليج 365-

أعلن الجيش المصري، الإثنين، عن انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع أمريكا والإمارات بالمياه الإقليمية في البحر الأحمر (شرقي البلاد).

ووفق بيان للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، "انطلقت فعاليات التدريب المشترك (تحية النسر - استجابة النسر 2019) بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، كما تشارك السعودية بصفة مراقب".

وقال البيان إن التدريب العسكري يستمر عدة أيام (لم يحددها) بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر (شرقي مصر).

Advertisements

ويشارك في التدريب "وحدات متنوعة من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية من الفرقاطات ولانشات (زوارق) الصواريخ وصائدات الألغام، وعدد من الطائرات المقاتلة من طراز (F16 )".

كما يهدف التدريب إلى "إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام (...) لدعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة"، حسب البيان ذاته.

وتأتي المناورة البحرية بالتزامن مع تصاعد التوترات في الخليج على خلفية احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، الجمعة الماضية، في مضيق هرمز بدعوى "عدم مراعاتها للقوانين البحرية الدولية".

وخلال الأسابيع الماضية، اتهمت واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.