الإغاثة التركية تُنشئ مخيما للنازحين بإدلب

إدلب/ أشرف موسى - براق كراجا أوغلو/ الخليج 365

أنشأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مخيما للنازحين في قرية "طورلاها" بالريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية.

ويحتوي المخيم، المخصص للفارين من قصف النظام السوري لمنطقة خفض التصعيد بالمحافظة، على 400 خيمة، وتبلغ مساحته 30 دونما.

وفي حديث للأناضول الاثنين، قال منسق شؤون الهيئة في سوريا "زكي طاهر أوغلو"، إن قصف النظام السوري للمنطقة أجبر حوالي 550 ألف مدني على النزوح إلى المناطق المجاورة للحدود التركية.

وأضاف "طاهر أوغلو"، أن المخيم تتوافر فيه جميع الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء، وشبكة مياه وصرف صحي.

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كما أشار إلى توزيع مساعدات غذائية على العائلات المقيمة في المخيم حديثا، والى توفر خيم مؤثثة بداخله.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.



ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.



وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، الحمعة الماضية ،عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.

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