ارتفاع قتلى قصف روسي على سوق شمالي سوريا لـ25 مدنيا

إدلب (سوريا) / أشرف موسى / الخليج 365
ارتفع إلى 25 عدد القتلى المدنيين في القصف الذي نفذته مقاتلات روسية، الإثنين، على سوق شعبية في مدينة معرة النعمان الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لمراسل الخليج 365، بأن عدد القتلى الذي بلغ 17 مدنيا صباح اليوم ارتفع خلال الساعات القليلة الماضية إلى 25 مدنيا.
ولفتت إلى أن أعمال الإنقاذ والبحث ما تزال جارية في السوق المستهدف، وأن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل الدمار الكبير الذي أحدثه القصف.
والأحد، قُتل 17 مدنيا في قصف جوي روسي على عدد من الأهداف المدنية في منطقة خفض التصعيد، ليبلغ عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية 42.
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