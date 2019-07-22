"النفط" الليبية تعلن رفع "القوة القاهرة" عن شحن الخام بـ"الزاوية"

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة "القوّة القاهرة" عن عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية (غرب)، وذلك بعد النجاح في إعادة فتح الصمام الذي تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة (جنوب) إلى الميناء.
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الفرق الفنية التابعة لكلّ من المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، قامت بإجراء اختبارات على طول مسار الخطّ، للتأكّد من أنّ كلّ الصمامات تعمل بشكل طبيعي.
وأضاف البيان أنه "تم استئناف عمليات الإنتاج ومختلف العمليات النفطية الأخرى على تمام الساعة 04:27 من صباح الاثنين (بالتوقيت المحلي)".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم، مساء الأحد، فتح الصمام رقم 13 المقفل بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية.
وليلة السبت/ الأحد، أعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة (طوارئ) وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية، نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي.
وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن الإغلاق تسبب في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة 19 مليون دولار.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قوله إن "الأنشطة الإجرامية أجبرت المؤسسة على إعلان حالة القوة القاهرة".
ويشرف حرس المنشآت النفطية، التابع لقوات خليفة حفتر، على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية.
في حين تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011، تعيش ليبيا حالة من الانقسامات السياسية والصراعات الأهلية المسلحة، تسببت بانهيار مختلف القطاعات.
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