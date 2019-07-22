9مسارات تدريبية يقدمها المخيم الإلكتروني لتمكّين أفراد المجتمع في سوق العمل

الخليج - واس

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن برنامج المخيم الالكتروني يقدم عدة برامج تدريبية إلكترونية وجلسات تفاعلية، في تسعة مسارات، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية (STC)، لتزويد كافة شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد، مساري مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساري مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.

وجدد الصندوق دعوته لكافة أفراد المجتمع للاستفادة من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية التي يوفرها المخيم الالكتروني عبر منصة “دروب” من خلال الرابط www.doroob.sa، حيث تستمر حتى يوم السبت 1 / 1 / 1441 الموافق.

وأشار “هدف” إلى أن المخيم يهدف إلى تطوير المهارات العملية للمستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمارأوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلاً، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.