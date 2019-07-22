الإعلان عن #وظائف للرجال بالهيئة الملكية بالجبيل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 5 وظائف شاغرة للرجال، من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل بالمسميات التالية (حارس أمن، ومُشرف شؤون موظفين، ومُشغل حاسب آلي، وسائق معدات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- حارس أمن:

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

2- مُشرف شؤون موظفين (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية (إدارة عامة).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

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3- مُشغل حاسب آلي:

– درجة الدبلوم في علوم الحاسب الآلي.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

4- سائق معدات:

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– رخصة قيادة معدات ثقيلة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا