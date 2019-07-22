محادثات تركية - أميركية في أنقرة حول الملف السوري

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محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 12:35
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الموفد الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، متواجد حاليا في تركيا، ومن المقرر أن يلتقي المسؤولين الأتراك للتباحث حول الملف السوري.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن جيفري وصل أنقرة في وقت سابق، بناء على دعوة من المسؤولين الأتراك.
وأشار البيان إلى أن جيفري سيبحث مع المسؤولين الأتراك مخاوف أنقرة الأمنية والمستجدات الأخيرة في سورية.
وأوضح أن المباحثات مع المسؤولين الأتراك، ستجري اليوم وغداً.
وأضاف: "السفير جيفري سيتباحث مع المسؤولين الأتراك، المخاوف الأمنية الشرعية لأنقرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول إيجاد حلول للأزمة السورية، وضمان هزيمة دائمة لتنظيم داعش".
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