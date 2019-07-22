شكرا لقرائتكم بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبحث احتجاز إيران ناقلة نفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 12:47

بحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، في اتصال هاتفي الاحتجاز غير الشرعي من جانب إيران لناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا.



وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، بأن "الوزراء اتفقوا على أن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الدول الأوروبية، على أن يتم في الوقت نفسه تجنّب أي تصعيد محتمل في المنطقة".