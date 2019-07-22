شكرا لقرائتكم إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين قرب القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 11:27

باشرت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية إلى جنوب مدينة القدس (المحتلة).



وقام عشرات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر وباشرت جرافة هدم بناء من طبقتين قيد الإنشاء. ومنع الصحافيون من الاقتراب من الموقع وتم إجلاء السكان منه، فيما هتف رجل وهو يشاهد هدم منزله "أريد أن أموت هنا".

وفي 18 حزيران (يونيو)، تلقى السكان إشعارا من السلطات الإسرائيلية، يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرارات الهدم.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب في تشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين.

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وقام ديبلوماسبون معظمهم أوروبيون من نحو 20 دولة في 16 تموز (يوليو) بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر حيث حضهم مسؤولون فلسطينيون على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من هدم المنازل.

ودعا محافظ القدس عدنان غيث الديبلوماسيين وبلدانهم إلى "وقف هذه الجرائم المستمرة". والتقى الديبلوماسيون وبينهم القنصل العام لفرنسا في القدس بيار كوشار، بلقاء سكان من الحي.

ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة للخطر في المستقبل القريب.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم المباني مبررة ذلك بوجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة، فيما يؤكد الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.