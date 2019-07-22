واعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي الهبيط بريف إدلب الجنوبي وكفرزيتا بريف حماة الشمالي ظهر اليوم بالقذائف الصاروخية على منازل الأهالي في مدينة السقيلبية ما تسبب بإصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع دمار في المنازل والمحال التجارية، كما نقلت وكالة "سانا".
وأعلن مصدر طبي في مشفى السقيلبية وصول أربع حالات لمدنيين بينهم طفل أصيبوا بجروح جراء تعرضهم لشظايا القذائف حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم لهم.
وردت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة على اعتداءات الإرهابيين ودمرت لهم عددا من منصات إطلاق الصواريخ في بلدتي الهبيط وكفرزيتا وقضت على عدد منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 مدنيين بجروح بينهم طفل جراء اعتداءات إرهابية على السقيلبية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.