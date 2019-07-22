"المعلمين" ترد على المعاني: رفع الرواتب "وعودٌ لا تُسمن ولا تُغني من جوع"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة في أول تعليق لها، ردت نقابة المعلمين الأردنيين على تصريحات أطلقها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، أمس الأحد، حول زيادة رواتب المعلمين في الأردن. وقالت النقابة في بيان لها، وصل "رؤيا" نسخة منه، صباح الاثنين: " إن تحسين الرواتب الذي تحدث عنه المعاني تحسينا وهميا، وذلك لاعتماده على نظام ينتزع حق نقابة المعلمين في المشاركة بوضعه"، مشيرة الى ان هذه الوعود المزخرفة والتي في الحقيقة لا تسمن أو تغني من جوع. وأضاف البيان : " المعاني اعلن عزم الحكومة عن رغبتها بتحسين رواتب المعلمين؛ لكن معاليه يقصد -وهذا ما بينه لاحقا- أن التحسين المنشود من خلال المسار المهني المرفوض بصورته الحالية من قبل المعلمين جملة وتفصيلا". اقرأ أيضاً : المعاني: توجه حكومي لتحسين رواتب المعلمين في الأردن وأوضحت النقابة، أنه في حالة عدم اجتياز المعلم لامتحان الترقية بهدف الحصول على العلاوة لا يسمح له بإعادته مباشرة بل عليه الانتظار عامين كاملين، كما وتلغى جميع الحوافز عن المعلم اذا أخفق لظرف ما. وأشارت الى انه سيتم بناء على هذا النظام على خفض علاوة التعليم من 100% الى 50%، وليس رفعها كما يشاع، مضيفة أن المعلم في بداية تعيينه سيحتاج إلى ثلاث سنوات من عمره ليتمكن من قطف أول فائدة من هذا المسار، غيرها الكثير من النقاط التي غابت عن ذهن وزير التربية وهو يصدر الوعود المزخرفة والتي في الحقيقة لا تسمن أو تغني من جوع، بحسب بيان النقابة. وكان قدكشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وليد المعاني، خلال اجتماع لكتلة "مبادرة" النيابية عقد بمجلس النواب، عن توجه حكومي لتحسين رواتب المعلمين، بالاضافة إلى العديد من المزايا التي ستعمل ستقدمها الوزارة لهذا القطاع.

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