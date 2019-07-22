دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تطلق هاتف MATE 20 X 5G في السوق الصيني في 26 من يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة هواوي لعقد مؤتمر في 26 من يوليو للإعلان الرسمي عن إطلاق هاتف MATE 20 X 5G، على أن ينطلق لأسواق أخرى أيضاً خلال هذا الشهر.

أكدت شركة هواوي موعد إطلاق هاتف MATE 20 X 5G في السوق الصيني في 26 من يوليو من خلال الدعوات الرسمية لمؤتمرها الذي يعقد في الصين، إلا أن هواوي لم تقدم تفاصيل أكثر في الدعوات عن هذا الإصدار.

ويعد هذا الإصدار أحد إصدارات هذا العام التي تأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، حيث أعتمد الهاتف بالفعل خلال الأيام الماضية في TENAA و 3C.

أيضاُ من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بنفس مواصفات تصميم الإصدار الرئيسي Mate 20 X، حيث يتميز بشاشة 7.2 إنش، بنتوء القطرة في الجزء العلوي، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، بينما يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 980 مع مودم Balong 5000 لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

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هاتف MATE 20 X 5G يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً من بين التغييرات التي تطرأ على هذا الإصدار في قدرة البطارية التي تنخفض من 5000 mAn إلى قدرة 4200 mAh في إصدار 5G، كما يدعم الهاتف قلم stylus مع 4096 مستوى من الضغط.

الكاميرة الخلفية في هاتف Mate20 X 5G تأتي أيضاً بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بزوايا عرض واسعة، هذا إلى جانب مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 وتدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تطلق هاتف MATE 20 X 5G في السوق الصيني في 26 من يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.