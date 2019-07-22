شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 17 يوما لمرضه.. السبسي يلتقى وزير الدفاع لمتابعة وضع البلاد الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى اليوم الاثنين بقصر قرطاج وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدى.

وقال عبد الكريم الزبيدى وفق بيان لرئاسة الجمهورية، إن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الوضع الأمنى بالبلاد وخاصّة على الحدود والجاهزية العليا لقواتنا بفضل التنسيق المستمرّ بين المؤسستين العسكرية والأمنية.

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كما مثّل اللقاء مناسبة قدّم خلالها وزير الدفاع الوطنى عرضا حول الأنشطة التى أشرف عليها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني.

كانت وزارة الدفاع الوطنى افادت انه تمّ صباح اليوم الاثنين فى حدود الساعة السابعة والنصف اكتشاف إختراق طائرة ليبية للمجال الجوى التونسى بمنطقة بنى غزال جنوب مدنين، وتم تفعيل منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غيرأن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها.

واضاف بلاغ وزارة الدفاع الوطنى أن طائرة عسكرية تونسية تدخلت على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة المخترقة للمجال الجوى،عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الّذى أفاد فى أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسى جراء عطل.