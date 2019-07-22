شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الجزائرية تستعين بطائرات الحج لنقل مشجعى منتخبها من القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن استمرار عملية نقل المشجعين الجزائريين من القاهرة إلى الجزائر، لليوم الثالث على التوالي.
وأكدت الجزائرية للطيران، اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمى "فيس بوك" عن توفير طائرتين خاصة بالحج عند عودتهما من جدة تحطان بالقاهرة، وطائرة واحدة منتظمة.
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