شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية" تنفى قصف أحد الأسواق فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات "الخوذ البيضاء" بشأن قصف القوات الجوية الروسية لسوق فى سوريا، واصفه هذه التصريحات بـ"المزيفة".

وقالت الدفاع الروسية - فى بيان اليوم الاثنين "إن التصريحات، التى أدلى بها تنظيم "الخوذ البيضاء" الممول من الولايات المتحدة وبريطانيا حول مهاجمة الطائرات الروسية لسوق فى معرة النعمان بمحافظة إدلب، عارية عن الصحة ومزيفة".

وأضاف البيان "أن القوات الجوية الروسية لم تقم بأى مهام فى هذه المنطقة من الجمهورية العربية السورية".