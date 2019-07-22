شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 على الأقل وإصابة 27 فى انفجار بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون طبيون، إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون فى انفجار قنبلة اليوم الاثنين، خارج فندق قرب المطار الدولى فى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتى تسعى لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة مسئوليتها عن الهجوم. Advertisements وقالت نورا حسن التي تعمل ممرضة في مستشفى المدينة بمقديشو إن المستشفى استقبل سبع جثث و27 مصابا بينهم 17 في حالة خطيرة. وقال فرح حسين، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، إن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار. ويعاني الصومال الحرب الأهلية منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بدكتاتور ثم انقلبوا على بعضهم البعض

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