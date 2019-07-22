شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال تصدر حكما انتقاميا بالسجن المؤبد بحق أسير فلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أصدرت اليوم الاثنين، حكما انتقاميا بحق الأسير إسلام محمد يوسف ناجى أبو حميد (34 عاما) من مخيم الأمعرى جنوبى رام الله، بالسجن المؤبد مع إلزامه بدفع تعويض مالى بقيمة 258 ألف شيكل لعائلة الجندى القتيل (الدولار يعادل 3.6 شيكل).

وأوضحت الهيئة - فى بيان لها - أن سلطات الاحتلال كانت قد أدانت الأسير أبو حميد بتهمة قتل جندى إسرائيلى أثناء اقتحام المخيم من قبل جيش الاحتلال خلال شهر مايو من العام الماضى، وعقب ذلك جرى اعتقال الشاب إسلام بتاريخ 6/6/2018، وتعرض لتحقيق قاس ومكثف فى مركز توقيف المسكوبية.

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ولفتت إلى أن عائلة أبو حميد هى إحدى ضحايا بطش الاحتلال وسياسته الانتقامية، حيث استمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم أبو حميد عام 1994، وتعرض منزلهم للهدم ثلاث مرات، خلال عامى 1994 و2003، ومؤخرا خلال عام 2018.

يذكر أن جميع أبناء عائلة أبو حميد فى معتقلات الاحتلال، منهم 4 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لعدة مرات منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: (ناصر ونصر وشريف ومحمد)، إضافة إلى شقيقهم جهاد المعتقل إدارياً، وإسلام الذى صدر مؤخرا حكم بحقه بالسجن المؤبد لينضم إلى أشقائه كضحية لسياسة سلطات الاحتلال التعسفية.