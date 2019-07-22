شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى يزور إيران السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، أن الوزير المسئول عن الشئون الخارجية يوسف بن علوى بن عبد الله سيزور إيران يوم السبت لبحث التطورات في المنطقة. ولم تكشف الوكالة مزيدا من التفاصيل. وحثت سلطنة عمان إيران أمس الأحد على إطلاق سراح الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزتها طهران يوم الجمعة، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

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