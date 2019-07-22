رئيس الوزراء العراقي يزور إيران

يزور رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد حكومي يلتقي خلالها المسؤولين الإيرانيين.
وبحسب وسائل اعلامية إيرانية، تابعتها الخليج 365، فإن عبد المهدي يزور طهران اليوم ويرافقه وفد يضم عددا من الوزراء والنواب.
وسيلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال الزيارة كبار المسؤولين الإيرانيين، لبحث العلاقات بين البلدين، والتوترات بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وسبق أن أبدى عبد المهدي، استعداد بلاده للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران للتخفيف من حدة الأزمة بينهما.
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