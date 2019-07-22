ليبيا.. قوات حفتر تشن هجوم عنيف على مناطق جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365



بدأت القوات التابعة للواء خليفة حفتر، بشن هجوم عنيف على تمركزات لقوات حكومة الوفاق بمناطق عين زارة والخلة ووادي الربيع جنوبي طرابلس، بحسب مراسل الخليج 365.



وسمعت أصوات الاشتباكات بوضوح في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس بعد هدوء استمر قرابة الاسبوع.



وأضاف المراسل أن الهجوم بدأ بعدما تداولت صفحات على التواصل الاجتماعي معروفة بتبعيتها لحفتر تسجيلا صوتيا للواء صالح اعبودة رئيس غرفة العمليات باعطاء تعليماته لاقتحام طرابلس وبدء ساعة الصفر.



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وفي السياق ذاته ذكر المركز الإعلامي للواء 73 التابع لحفتر بأن قواتهم تتقدم بشكل مستمر منذ ساعات الصباح الأولى على جميع المحاور.



وأضاف البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للواء على الفيس بوك بان قواتهم تتقدم بشكل كبير في عين زارة ومحور وادي الربيع، وان سلاح الجو يستمر في استهداف نقاط أمام الوحدات المتقدمة.

وحتى الساعة (11:00 تغ) لم يصدر أي تعقيب من حكومة الوفاق حول الهجوم.

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