إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرقي مدينة غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

أصيب 4 فلسطينيين، ظهر الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة غزة، خلال مشاركتهم في مسيرة تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، في تصريح لمراسل وكالة الخليج 365، إن "4 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة"، دون الإشارة للحالة الصحية للجرحى.

وشارك العشرات من أصحاب شاحنات النقل (العام) في قطاع غزة، الاثنين، في مسيرة احتجاجية قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، رفضا لاستمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل للعام الـ13 على التوالي.

وانضم إليهم عشرات الفلسطينيين، رافعين الأعلام الفلسطينية، ويهتفون لكسر الحصار عن القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارًا على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة "حماس" على القطاع، ضمن خلافات مع حركة "فتح" ما تزال مستمرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.