وظائف_تعليمية شاغرة في #الجامعة_الإسلامية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الجامعة الإسلامية توفر وظائف تعليمية شاغرة، للعمل في (المقر الرئيسي بالمدينة المنورة)، وفرع الجامعة (دار الحديث المكية) بمكة المكرمة، بمسمى (مدرس) بالمستوى الخامس، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- الوظائف التعليمية بالمقر الرئيسي بالمدينة المنورة: 2- الوظائف التعليمية بفرع الجامعة (دار الحديث المكية) بمكة المكرمة: Advertisements الطلبات:

* إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (PDF):

1- صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

3- صورة شخصية.

4- تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

5- صورة من اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسميه العام والتخصصي.

6- أن لا يكون على رأس العمل في أي جهة حكومية. موعد التقديم:

– التقديم يبدأ بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ 1440/11/21هـ وينتهي بتاريخ 1440/12/04هـ. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا

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