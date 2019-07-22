وزير خارجية عمان يزور إيران السبت لبحث التطورات الإقليمية

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وقالت وزارة الخارجية العمانية "سيقوم يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بزيارة إلى جمهورية إيران الإسلامية يوم السبت القادم".
© AFP 2019 / Ebrahim Noroozi
وكانت سلطنة عمان قد دعت إيران، أمس الأحد، لإطلاق سراح الناقلة التي ترفع العلم البريطاني ستينا امبيرو.
كما حثت السلطنة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.
وقال تلفزيون عمان، على "تويتر"، "سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة"، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز.
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