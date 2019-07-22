طائرة عسكرية ليبية تتجاوز الحدود وتهبط في مدينة تونسية

وأكدت مصادر محلية أن الطائرة نفذت هبوطا اضطراريا في المنطقة السكنية الجرف الأحمر بني غزيل التابعة لمدنين الشمالية جنوب شرق البلاد وعلى متنها قائد الطائرة، وفقا لوكالة الأنباء التونسية. وأشارت أن قوات الأمن قامت بتطويق المكان بعد وصول الوحدات الأمنية لمعاينة الوضع ، وأشارت أنها قامت باعتقال قائد الطائرة. هذا فيما لم تقدم ختى الساعة معلومات حول أسباب الهبوط الاضطراري، فيما تزال الطائرة متواجدة في المكان . Advertisements

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