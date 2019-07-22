اخبار الخليج

بابا الفاتيكان يوجه خطابا إلى الرئيس السوري من 3 طلبات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev

وذكر موقع "فاتيكان نيوز"، أن بابا الفاتيكان طالب الأسد، في خطاب باللغة الإنجليزية مؤرخ بالثامن والعشرين من الشهر الماضي، وتم تسليمه قبل ساعات، بـ "حماية أرواح المدنيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية في إدلب، واتخاذ مبادرات ملموسة لعودة النازحين بشكل آمن، وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان وصول العائلات لمعلومات عن ذويهم، وضمان ظروف إنسانية للمعتقلين السياسيين".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، في بيان، إن "مبعوثا للبابا فرانسيس أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، خلال اجتماع اليوم، بمخاوف البابا إزاء الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا".

وأكد أن الكاردينال بيتر كودو أبيا توركسون سلم بشار الأسد رسالة عبر فيها البابا عن "قلق عميق" إزاء الوضع في سوريا خاصة السكان المدنيين في محافظة إدلب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يوجه خطابا إلى الرئيس السوري من 3 طلبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا