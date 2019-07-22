إسرائيل تهدم 8 مبان جنوب شرق القدس

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رام الله- سبوتنيك وبحسب شهود عيان فإن القوات الإسرائيلية حاصرت في ساعات الفجر المنطقة واقتحمتها بعشرات المركبات العسكرية والجرافات وجرى فرض طوق امني محكم على المكان لتشريع الجرافات بعملية الهدم.
© AP Photo / Tsafrir Abayov
يذكر أن أصحاب المباني في واد الحمص تقدموا بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت تجميد قرار الهدم لتحول الجرافات الإسرائيلية البنايات إلى أثر بعد عين.
من جانبه قال المتحدث بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، "المنطقة التي يتم فيها اليوم هدم 12 مبنى في حي وادي الحمص بقرية صور باهر شهدت خلال العام الأخير مئات الحوادث الأمنية وآلاف المحاولات لتسلل فلسطينيين إلى أراضينا حيث نفذ بعضهم عمليات إرهابية".
وأضاف "تم هدم هذه المباني غير المأهولة لتأمين المنطقة لصالح السكان اليهود والفلسطينيين".
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