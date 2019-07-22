اخبار الخليج

إسرائيل تهدم 8 مبان جنوب شرق القدس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

رام الله- سبوتنيك وبحسب شهود عيان فإن القوات الإسرائيلية حاصرت في ساعات الفجر المنطقة واقتحمتها بعشرات المركبات العسكرية والجرافات وجرى فرض طوق امني محكم على المكان لتشريع الجرافات بعملية الهدم.

© AP Photo / Tsafrir Abayov

يشار إلى أن إسرائيل أخطرت السكان بعملية الهدم التي ستطول 16 بناية سكنية تحتوي على 109 شقق سكنية بحجة قرب البنايات من جدار الضم والتوسع ألذي إقامته إسرائيل عام 2002، بعنوان عملية السور الواقي لحماية إسرائيل ومنع العمليات التفجيرية التي كان يستهدف فيها منفذو العمليات من الفلسطينيين الإسرائيليين، إبان الانتفاضة الثانية عام ألفين، وقد أقيم الجدار الذي ضم مدينة القدس وتوسع إلى خارجها على شكل حزام.

يذكر أن أصحاب المباني في واد الحمص تقدموا بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت تجميد قرار الهدم لتحول الجرافات الإسرائيلية البنايات إلى أثر بعد عين.

من جانبه قال المتحدث بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، "المنطقة التي يتم فيها اليوم هدم 12 مبنى في حي وادي الحمص بقرية صور باهر شهدت خلال العام الأخير مئات الحوادث الأمنية وآلاف المحاولات لتسلل فلسطينيين إلى أراضينا حيث نفذ بعضهم عمليات إرهابية".

وأضاف "تم هدم هذه المباني غير المأهولة لتأمين المنطقة لصالح السكان اليهود والفلسطينيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تهدم 8 مبان جنوب شرق القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا