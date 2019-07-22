خامنئي: "صفقة القرن" مؤامرة لتدمير الهوية الفلسطينية باستخدام المال

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© Sputnik . Ashraf Kamal
وأضاف المرشد الإيراني، "إيران تعتبر دعم الشعب الفلسطيني قضية عقائدية ودينية"، متابعا "النصر على العدو لا يتحقق بدون مقاومة وكفاح".
وأكد خامنئي "قضية فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي وأهم قضاياه، وسوف تنتهي حتما لصالح الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي جميعا".
بدورها، أكدت حركة حماس، أنها تعتبر نفسها بخط الدفاع الأول عن إيران. ونقل موقع المرشد الأعلى في إيران، عن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، أثناء لقاءه خامنئي في طهران، أن "حركة حماس تؤكد أن أي عداء ضد إيران هو عداء ضد فلسطين ومحور المقاومة"، مضيفا "نحن نعتبر أنفسنا في الخط الأول للدفاع عن إيران".
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