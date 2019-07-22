فجّرته وفاة عروس.. غضب كويتي من «أدوية الفاشينيستا»

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وأطلقت تحذيرات في الكويت تجاه الظاهرة؛ بسبب ترويج بعضهن أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعيد طرح الموقف القانوني حيال ترويج الأدوية ومستحضرات التجميل.
فيما أعلنت وزارة الصحة فتح تحقيق في حادثة وفاة العروس، مطالبة بالابتعاد عن بيع الأدوية عبر مواقع التواصل لخطورتها على الصحة العامة، مؤكدة أن مخالفة قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة تصل إلى السجن سنة وغرامة 1000 دينار.
بدورها، نفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود أي صلة بين حبوب التخسيس ووفاة العروس، مشيرة إلى أنها لم تُستدعَ حتى الآن على خلفية الوفاة لأي من جهات التحقيق، وقالت: شخصياً استعمل العقار منذ 4 أشهر، بغرض خفض وزني، والدواء مرخص من قبل وزارة الصحة الكويتية، إضافة إلى أنه يباع في الصيدليات وموجود في الكويت منذ 10 أعوام، وفق صحيفة «القبس» الكويتية.
لافتة إلى أن الدواء عبارة عن مكمل غذائي، إن لم يُجدِ نفعاً فلا مضار من استخدامه طبياً، مبينة أن ذوي الفقيدة أكدوا ألاّ صلة للحبوب بوفاة ابنتهم.
وأضافت: كانت الفتاة تتبع «رجيماً قاسياً» تمهيدًا لحفلة زفافها، وإن الأطباء الذين تابعوا حالتها نفوا أي صلة للدواء بالوفاة.
شاهد أيضًا: الإمارات والصين يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
مقدم من سكاي نيوز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
"اتصالات" الإماراتية تطرح هاتف "ميت 20 إكس" بتقنية "5 G"
بالتعاون مع هواوي، أطلقت شركة اتصالات في الإمارات هاتف ميت عشرين إكس بتقنية الجيل الخامس. وتصل سرعة إنترنت الجيل الخامس إلى غيغابت في الثانية.سكاي نيوز عربية
-
الجزائر تحتفل بمنتخبها الفائز بكأس أمم إفريقيا
قبل وصول منتخب الجزائر، ساد الفرح الجزائر العاصمة وباقي المدن، وخرجت الجماهير إلى الشوارع، للاحتفال بتتويج منتخبها بلقب أمم إفريقياسكاي نيوز عربية
-
ليس ماكرا.. الثعلب وفي لزوجته
في معلومة اليوم نتعرف إلى صفات أخرى لا يعرفها الكثيرون عن حيوان الثعلب المشهور بمكره في قصص الأطفال لكن المتأمل فى طريقة حياته يكتشف أنه من أوفى الكائنات أيضا، إذ يرتبط ذكر الثعلب بزوجته، فهو يتزوج أنثى واحدة.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
الإمارات والصين توقعان اتفاقيات تعاون
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر فجّرته وفاة عروس.. غضب كويتي من «أدوية الفاشينيستا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.