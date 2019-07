تسليم السفارة السورية قائمة بأسماء المعتقلين الأردنيين

دبي - بواسطة محمد فارس A street scene in Amman, Jordan, 08 December 2015. Photo: RAINER JENSEN/Dpa | usage worldwide (Photo by Rainer Jensen/picture alliance via Getty Images)

عمّان: «الخليج»

سلّم نواب أردنيون، أمس الأحد، القائم بأعمال السفير السوري في عمّان أيمن علوش قائمة بأسماء المعتقلين الأردنيين في سجون سوريا.

وقال بيان للجنة البرلمانية الأردنية السورية إن الزيارة جاءت بمناسبة انتهاء مهام عمل علوش في الأردن للتأكيد على سبل تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية وفتح كامل المعابر الحدودية لمعالجة التحديات التي تواجه الجانبين. وقالت اللجنة البرلمانية إن القائمة الحديثة التي تم تسليمها تتضمن ضرورة متابعة الحكومة السورية ملف المعتقلين الأردنيين وبذل الجهود لإخلاء سبيلهم. وكانت مصادر حكومية أردنية أشارت غير مرة إلى عدم التجاوب مع المطالبات الرسمية بالإفراج عن كافة المعتقلين الأردنيين ووجود عراقيل سورية أمام الشاحنات والبضائع الأردنية.