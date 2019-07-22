الأسد وبوتين يؤكدان الاستمرار في محاربة الإرهاب

أكد الرئيسان السوري بشار الأسد، والروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، استمرارهما في محاربة الإرهاب والتطرف الدوليين، وذلك خلال تبادل برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا روسيا الاتحادية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
ووفقاً للوكالة، أعرب الرئيس الأسد في برقيته عن «فائق الاعتزاز والفخر بالصداقة التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين السوري والروسي»، مؤكداً حرص بلاده حكومة وشعباً «على المضي قدماً في تعزيز العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات».
وأكد الرئيس بوتين في برقيته استمرار بلاده في دعم سوريا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومساعدتها في عملية إعادة الإعمار. وقال: «لقد اكتسبنا الخبرة الواسعة خلال العقود الماضية في التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واليوم تتحالف روسيا وسوريا في محاربة الإرهاب والتطرف الدوليين». (وكالات)
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