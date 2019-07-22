دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة اختراق خوادم SyTech الشريك التقني لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي

الوصول إلى بيانات العديد من المشاريع في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عبر اختراق SyTech المتعاقدة معها.

تمكن قراصنة انترنت يطلقون على أنفسهم اسم 0v1ru$ من الوصول إلى خوادم شركة SyTech التقنية والوصول إلى ملايين المعلومات حول مشاريع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وقد تمت العملية في 13 يوليو الحالي وعلى إثرها تم تسريب 7.5 تيرا بايت من البيانات من تلك الخوادم ومن ثم قاموا بوضع صورة الوجه المتهكم بالأعلى على موقع الشركة الرسمي في النهاية.

ووصلت علمية الاختراق في خوادم الشركة إلى كامل شبكة التقنية، وبعدها قام القراصنة بمشاركة البيانات مع مجموعة Digital Revolution.

لتقوم المجموعة الثانية بنشرها على حسابها على تويتر وارسالها إلى هيئة الإذاعة البريطانية BBC النسخة الروسية.

وتشمل مشاريع الحكومة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي:

Nautilus – مشروع لجمع البيانات للمستخدمين على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك ولينكدإن وVK.

Nautilus-S – مشروع لحركة الشبكات الخفية المعروفة باسم (Tor) باستخدام خوادم احتيالية.

Reward – مشروع لدمج شبكات الند للند P2P على طريق ما يحصل مع التورنت.

Mentor – مشروع لمراقبة والبحث عن اتصالات البريد الإلكتروني التي تتم عبر خوادم الشركات الروسية.

Hope – مشروع للتحقيق في التقنيات الروسية على الإنترنت وكيف تتصل مع الشبكات في الدول الأخرى.

Tax-3 – مشروع لإنشاء شبكة داخلية لتخزين البيانات الحساسة ومعلومات الشخصيات رفيعة المستوى لتكون مفصولة عن باقي شبكات الدولة.

ويعتبر مشروع مراقبة حركة الشبكات الخفية (Tor) من أبرز المشاريع التي تعمل عليها الحكومة الروسية، حيث أنه هذا النوع من الشبكات يعمل على الجيل الثاني من الاتصالات وبالتالي يصعب مراقبته أو التجسس عليه، لذلك فإن القدرة على معرفة حركة خوادم تلك الشبكات سيعني الوصول إلى أماكن معلومات مهمة في الغالب.

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لكن بشكل عام، فإن المشاريع بكاملها تمثل خطوة طبيعية لروسيا وأجهزة الاستخبارات أو الأمن في معظم دول العالم، فجمع المعلومات حاليًا يتم بسهولة عبر شبكات الإنترنت والاتصال وفي نفس الوقت جميع الحكومات تقوم به.

سابقًا كانت جميع أصابع تتوجه إلى روسيا مع كل عملية اختراق، لكن العملية وقعت الآن في روسيا. فمن سيكون المتهم؟

المصدر:

ZDNet

التدوينة اختراق خوادم SyTech الشريك التقني لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ظهرت أولاً على عالم التقنية.