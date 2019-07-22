دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع نقدم موقع Twitter.com الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.

نبدأ اليوم في إطلاق موقع Twitter.com في ثوبه الجديد، بعد تحديثه وتجديده ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصاً. ويتميز الموقع بمظهر وشكل محدث يتماشى مع تطبيق “تويتر” على الأجهزة الأخرى، مما يسهل الوصول إلى بعض ميزاتك المفضلة، مع مزيد من الخيارات لتتمكن من تخصيصه بما يناسبك.

لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك ل “تويتر”. وبفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها خلال تلك الاختبارات، ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة:

محتوى أكثر عن ما يحدث: أضفنا قسم الـ”استكشاف” لجلب نفس المحتوى الرائع الموجود في تطبيقاتنا؛ مع المزيد من الفيديو المباشر واللحظات المحلية المخصصة لك أينما كنت في العالم. كما ستحصل على سياق يتضمن معلومات الملف الشخصي داخل المحادثات ويمكنك التحقق من أهم المواضيع المتداولة في أي طريقة عرض حتى لا يفوتك ما يحدث.

سهولة الوصول إلى ميزاتك المفضلة: ستظهر الإشارات المرجعية والقوائم وملفك الشخصي فوراً ومكانها الخاص في الشريط الجانبي، ما يجعل التصفح بين علامات التبويب المختلفة، أسهل وأسرع.

الرسائل الخاصة في مكان واحد: تم توسيع الرسائل الخاصة حتى تتمكن من رؤية محادثاتك وإرسال الرسائل جميعها من نفس العرض. الآن تم تقليل التبديل بين الشاشات لإرسال رسالة.

تسجيل الدخول والخروج بطريقة أسهل: سواء كان لديك ملف شخصي واحد أو عدد قليل، يمكنك الآن أيضاً التنقل بين حساباتك المختلفة بشكل أسرع، مباشرةً من الشريط الجانبي.

اجعل تويتر خاصاً بك: لقد لاحظنا مزيد من الحب لخاصيتي التعتيم والتفتيح في الوضع الداكن، والآن لديك المزيد من الطرق لإضفاء طابعك الشخصي على تويتر حيث نوفر لك سمات وخيارات ألوان مختلفة، إلى جانب خيارين للوضع الداكن.

يشكل اليوم خطوة كبيرة في جهودنا لمواصلة بناء تويتر ليخدم الناس الذين يستخدمونها كل يوم بشكل أفضل. يرسي هذا التحديث أيضاً أساساً أقوى للبناء عليه حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم ميزات محدّثة بشكل أسرع من ذي قبل.

للتعرّف على المزيد من فريقنا حول كيفية إعادة تصميم وبناء Twitter.com، قم بزيارة سلسلة مدونة الهندسة الخاصة بنا “New Nest: Build the New Twitter.com” التي توضح بشكل أكبر كيفية إعادة بناء الموقع من الألف إلى الياء.

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نتطلع إلى سماع رأيك حول الموقع الجديد، لذا اطلع عليه وخذ جولة في Twitter.com.

حول شركة تويتر المدرجة بالرمز TWTR في بورصة نيويورك:

تويتر هي كل ما يحدث الآن وعن ماذا يتحدث الناس حول العالم. من الأخبار العاجلة أو الترفيه أو الرياضة أو السياسة أو الاهتمامات اليومية، تعرّف على جميع جوانب القصة. إنضم إلى المحادثة وشاهد الأحداث مباشرةً. تتوافر خدمة تويتر بأكثر من 40 لغة في أنحاء العالم، ويمكن الاستفادة منها عبر الموقع twitter.com وعلى الأجهزة النقالة على اختلاف أنواع نظم تشغيلها، وعبر الرسائل القصيرة. لمزيدٍ من المعلومات يرجى زيارة about.twitter.com، ومتابعة @Twitter، وتحميل تطبيقي تويتر وبيرسكوب على هواتفكم المحمولة من: twitter.com/download وperiscope.tv

هذا الموضوع نقدم موقع Twitter.com الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.