شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن تحميلات خام الشرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الاثنين، إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن تحميلات خام نفط الشرارة من مرفأ الزاوية النفطى.
وأوضحت المؤسسة إن حقل الشرارة النفطى، الأكبر في ليبيا، استأنف الانتاج بعد إعادة فتح صمام بخط أنابيب يربطه بالزاوية أمس الأحد. وأُغلق الصمام يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن تحميلات خام الشرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.