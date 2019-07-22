شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن تحميلات خام الشرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الاثنين، إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن تحميلات خام نفط الشرارة من مرفأ الزاوية النفطى.

وأوضحت المؤسسة إن حقل الشرارة النفطى، الأكبر في ليبيا، استأنف الانتاج بعد إعادة فتح صمام بخط أنابيب يربطه بالزاوية أمس الأحد. وأُغلق الصمام يوم الجمعة.