شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يؤكد أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية مع بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينج، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية تناولت تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الرئيس الصيني في بداية جلسة المباحثات - التي عقدت في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين - بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا أن الزيارة تعطي دفعا قويا للعلاقات الثنائية بما يلبى تطلعات البلدين وشعبيهما إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

وحسب موقع الإمارات اليوم، استعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة ومسارات التعاون الاستراتيجي الشامل بين دولة الإمارات وجمهورية الصين وأهم المقومات والفرص الواعدة لتطويره خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والطاقة المتجددة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين إضافة إلى العديد من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى الرئيس الصيني وتمنياته للشعب الصيني الصديق مزيدا من التقدُّم والتنمية والاستقرار.

وأعرب عن تهاني دولة الإمارات حكومة وشعبا للصين وحكومتها وشعبها بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية متمنيا لهذا البلد الصديق مزيدا من التقدم والتطور والازدهار.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الدبلوماسية الإماراتية - الصينية وتميزها منذ إقامتها خلال شهر نوفمبر عام 1984، حيث شهدت نقلات نوعية كبرى في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، مشيرا إلى أن هذه النقلات كانت ترجمة لما تملكه هذه العلاقات من إمكانات التطور والنماء من ناحية، وما يتوافر لها من إرادة سياسية مشتركة من ناحية أخرى.

وأضاف أن ترقية الشراكة الاستراتيجية، التي كانت قائمة بين البلدين منذ عام 2012، إلى شراكة استراتيجية شاملة، بمناسبة الزيارة التاريخية التي قام بهاالرئيس الصيني لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018، كانت بمنزلة تتويج لمسار طويل وناجح من التعاون الإماراتي - الصيني الذي أثمر شراكات رائدة في المجالات المختلفة، مؤكداً أن تطوير العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة يمثل توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستعمل على تعزيز هذا التوجه ودعمه خلال السنوات المقبلة.

من جانبه قال الرئيس الصيني إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلاده تجسد اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، معربا عن تقديره للدعم الذي يبديه سموه لعلاقات البلدين الصديقين.

وقال إن البلدين يعملان بشكل متواصل على تطوير العلاقات الثنائية القائمة على أسس الثقة والمصالح المتبادلة ..معربا عن ارتياحه لمستوى تطور ونمو العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى البيان المشترك الذي سيصدره الجانبان في ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والذي يعد وثيقة منهجية مهمة للجانبين.