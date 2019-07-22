شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث للبابا فرنسيس يبلغ الأسد بقلقه على المدنيين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الفاتيكان فى بيان إن مبعوثا للبابا فرنسيس أبلغ الرئيس السورى بشار الأسد خلال اجتماع اليوم الاثنين بمخاوف البابا إزاء الوضع الإنسانى فى شمال غرب سوريا. وسلّم الكاردينال بيتر كودو أبيا توركسون الأسد رسالة عبر فيها البابا عن "قلق عميق" إزاء الوضع فى سوريا خاصة السكان المدنيين فى محافظة إدلب.

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