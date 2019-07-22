شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة حربية ليبية محملة بالقنابل تهبط فى ولاية تونسية بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة بنى غزيّل من ولاية مدنين التونسية صباح اليوم الاثنين هبوطا اضطراريا لطائرة تدريب عسكرية ليبية نوع L39 على متنها طياران، تحمل قنابل، ويعتقد أن سبب الهبوط الاضطرارى نتيجة لعطل فنى. وانتقلت أعداد كبيرة من القوات الأمنية المشتركة فى تونس وتم تطويق المكان لمعرفة سبب هبوط الطائرة ومن بداخلها. Advertisements

الطائرة الحربية الليبية وقالت تقارير إعلامية تونسية أن الطائرة الحربية يقودها طيار ليبى الجنسية. ورجحت مصادر عسكرية أن تكون الطائرة تابعة للمليشيات المسلحة المتمركزة فى مدينة مصراتة، لافتة إلى أن طراز الطائرة التى هبطت في تونس تستخدمه المليشيات المسلحة.

الطائرة الحربية بعد هبوطها

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