شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم فى الجزائر بنسبة 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، ارتفاع الأسعار فى الجزائر بنسبة 3.1%، وفق بيان صدر عن مركز الإحصاء الجزائرى.

ويمثل ارتفاع أسعار الاستهلاك، متوسط معدل التضخم السنوى المحتسب خلال الـ12 شهرا الممتدة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019 مقارنة مع الفترة الممتدة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018.

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وسجلت أسعار الاستهلاك من يناير الى يونيو 2019 ارتفاعًا بحوالي 2 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، وشمل هذا الارتفاع جميع أصناف السلع باستثناء المنتجات الزراعية الطازجة التي تراجعت.