مقاتلات روسية تقتل 17 مدنيا في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا

إدلب (سوريا) / أشرف موسى، براق قره جه أوغلو / الخليج 365

قتل 17 مدنيا على الأقل، بينهم متطوع في الدفاع المدني، الإثنين، جراء قصف جوي نفذته مقاتلات روسية على سوق شعبية في مدينة معرة النعمان الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مقاتلات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري واصلت اليوم قصف منطقة خفض التصعيد واستهدفت مدينة معرة النعمان وبلدة "بداما" وقريتي "تل منس" و"الكبينة" في ريف إدلب.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، مصطفى حاج يوسف، لمراسل الخليج 365، إن 17 مدنيا على الأقل، بينهم متطوع في الدفاع المدني، قتلوا وجرح العشرات في قصف جوي استهدف صباح اليوم سوقا شعبية في مدينة معرة النعمان.

وأوضح حاج يوسف أنه مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ في السوق المستهدفة فإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

والأحد، قُتل 17 مدنياً في قصف جوي روسي على عدد من الأهداف المدنية في منطقة خفض التصعيد، ليبلغ عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية 34.



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ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، في 12 يوليو/تموز الجاري، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.



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