قوات_الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وتعتقل فلسطينيًا

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الخليج - واس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة ، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين ، أسفرت عن إصابة العشرات منهم بينهم مسعف.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتها من نقل الإصابات إلى المستشفى، ما أدى لإصابة مسعف بعيار معدني مغلف بالمطاط في بطنه.
وأشارت مصادر محلية في البلدة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح وبرش غاز الفلفل على عدد من الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة الشاب علاء عصمت عبيد ، وأخيه رامي الذي تم اعتقاله.
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