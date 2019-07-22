ارتفاع #أسعار_الذهب في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.2 %

الخليج - واس صعد سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1427.88 دولاراً أمريكياً. وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1428.30 دولاراً أمريكياً وذلك بسبب تلقي المعدن النفيس دعماً من التوترات في إقليم الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية فيما حد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي من المكاسب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة واحد بالمائة إلى 16.37 دولاراً أمريكياً .

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