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القوات البحرية الإماراتية تبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيرتها الباكستانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث اللواء الركن بحرى طيار سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية الإماراتية بمكتبه، اليوم الاثنين، مع الفريق أول ظفر محمود عباسى قائد القوات البحرية الباكستانية، الذى يقوم بزيارة إلى البلاد حاليا، العلاقات القائمة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر فى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فى المجالات البحرية، حيث حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية والوفد المرافق للضيف.

يأتى هذا اللقاء فى إطار حرص الجانبين على استعراض الأوضاع الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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